Salário mínimo espanhol está 300 euros acima do português?

No início do ano, o Governo subiu o salário mínimo para 760 euros. Aqui ao lado, Espanha fez o mesmo, também subiu, mas nas redes sociais há quem sublinhe que o espanhol está 300 euros acima do português. Mostramos as contas.