A troca de palavras acesa entre ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e deputado do Chega, durante a comissão de Saúde, à volta da interrupção voluntária da gravidez terminou com uma declaração polémica: “O aborto em Portugal não criminalizava a mulher desde 1984. (…) quem era criminalizado era o perpetrador do aborto e não a mulher", disse Pedro Frazão.

Será verdade que a lei não criminalizava a mulher pelo aborto? O Polígrafo SIC foi analisar as leis.