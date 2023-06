Polígrafo SIC

Presidente da Comissão para o novo aeroporto participou em estudo que privilegiava Alcochete?

O Polígrafo SIC foi confirmar. No fim do ano passado, o governo criou a Comissão Técnica Independente para estudar a localização do novo aeroporto da região de Lisboa e nomeou Maria Rosário Partidário, a coordenadora-geral.