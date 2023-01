Há 30 anos, no dia 1 de janeiro de 1993, a então CEE deu um salto decisivo no sentido da construção Europeia. O fim das fronteiras aproximou pessoas, bens e serviços, mas as terras de passagem de cidadãos nacionais e estrangeiros nunca recuperaram dos impactos desta nova Europa.

Trinta anos depois, Vilar Formoso é uma sombra do que foi.