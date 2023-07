Entre o rio e o mar

A viagem começa no Alentejo, junto ao Alqueva, e numa das praias fluviais do grande lago, as Azenhas D´el Rei. O Restaurante Raya é a primeira paragem deste Portugal na Esplanada. Nasceu de um projeto com o nome Terramay que preserva, naquela zona, a essência do montado e do que o campo por ali faz crescer.

Os produtos do restaurante são da quinta onde está inserido e a cozinha leva até à mesa o que é da região, do rio e da época do ano. A viagem continua até Montargil onde encontramos o projeto Montes de Argila. Um sonho antigo de quem encontrou na região a oportunidade e o motivo para levar a família mais vezes até à barragem.

Este episódio também o levará até a um clássico do verão português, a Costa da Caparica. A esplanada chama-se Casa Reîa e leva até à beira mar a cozinha de assinatura dos chefs Pedro Henrique Lima e Udi Barkan. Por último, mas igualmente interessante, temos Sines, num clássico do litoral alentejano.

O projeto preservou o nome Trinca Espinhas que há décadas faz sucesso na região e tem nos sabores do mar os segredos da cozinha onde terminamos esta viagem.