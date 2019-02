"No Coração do Hospital"

A falta de recursos humanos é a queixa mais comum, sobretudo no serviço urgência. Com uma população envelhecida e as doenças crónicas a ganharem um peso crescente, o problema tem vindo a aumentar, e obriga o Estado a reforçar as verbas atribuídas ao setor da saúde, mas a resposta continua aquém das necessidades.

Os doentes elogiam o profissionalismo das equipas médicas, mas queixam-se das condições de atendimento, do internamento em macas nos corredores durante dias e dos tempos de espera para consultas.

Os profissionais testemunham que trabalham muito para além das horas, com salários baixos, sem incentivos de evolução na carreira e que chegam a pagar o material para poderem exercer. Alertam que a opcão dos médicos e dos utentes é cada vez mais a clínica privada, que cresce a olhos vistos.

Numa altura em que assinalam os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, fomos conhecer as forças e fraquezas dos hospitais públicos

