Hoje, no Jornal da Noite

Há exatamente 40 anos, morreu Sá Carneiro, primeiro-ministro em funções. O seu desaparecimento provocou uma crise política e foi preciso encontrar um sucessor. O processo não foi pacífico dentro da Aliança Democrática que governava o país há menos de um ano.

A Reportagem Especial desta sexta-feira, no Jornal da Noite, recorda os dias que se seguiram à morte do fundador do PSD, contada por aqueles que os viveram de perto.