Sete crianças com diferentes patologias, são os personagens principais da Reportagem Especial, "Pequenos, grandes resistentes...".

Passaram por intervenções cirúrgicas complexas e internamentos prolongados, enquanto o país se debatia com o combate da covid-19. A resposta hospitalar imediata, salvou-lhes a vida. São histórias de resiliência, de crianças que lutam sem baixar os braços.

Aos 16 anos, Kevim veio de Cabo Verde para corrigir uma escoliose, uma torção grave da coluna. Durante várias semanas, antes da cirurgia, fez uma correção suportando vários quilos.

No bloco operatório, acompanhamos a terceira cirurgia de uma criança de 4 anos que, nasceu apenas com um ventrículo. As anomalias cardíacas congénitas levam anos a ser corrigidas, como nos conta o António de 16 anos. Nasceu com um ventrículo de dupla saída, ou seja, com duas artérias.

A síndrome de intestino curto leva às urgências do Hospital Dona Estefânia crianças que passam uma vida, sem comer. A luta de sete crianças que passaram por intervenções complexas e internamentos prolongados, durante a pandemia, são os nossos "Pequenos, grandes resistentes...".