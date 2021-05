Hoje no Jornal da Noite

A adoção de animais de companhia aumentou em Portugal com a pandemia de covid-19.

Segundo o bastonário da Ordem dos Veterinários, apesar de não haver dados concretos, a subida foi significativa.

As pessoas têm cada vez mais consciência do importante papel que os animais desempenham no agregado familiar.

"Esta família toda" é a Reportagem Especial do Jornal da Noite deste sábado.