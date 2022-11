O 11 inicial: os antigos companheiros de Cristiano Ronaldo no Andorinha

Na formação dos infantis do Andorinha, em 1993, os colegas fascinavam-se com a destreza de dois primos mais velhos do jogador. Nuno Viveiros, filho de um irmão de Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano, e Adriano Aveiro, sobrinho do pai, Dinis. Aliás, Nuno foi o primeiro capitão de Cristiano, vestindo a camisola 10 e, segundo relatos dos antigos companheiros do Andorinha, era também a voz que o primo respeitava quando os treinadores não conseguiam dominar a rebeldia do pequeno jogador.

Na semana de arranque do Mundial, a Grande Reportagem “O 11 Inicial” foi à procura dos primeiros companheiros de equipa de Cristiano Ronaldo, no Clube de Futebol Andorinha, e à descoberta do futuro que lhes estava reservado.

Essa influência viria a ser determinante quando, em 2003, Cristiano Ronaldo, então com 18 anos, saiu do Sporting para o Manchester United e convidou o primo Nuno para lhe fazer companhia, em Inglaterra.

"Eu, no princípio, não queria ir porque também queria apostar no Andorinha, que estava para subir de divisão. Estava com aquela fome de bola".

O antigo capitão recorda que foram os pais que o convenceram a deixar a Madeira, aos 21 anos, para embarcar na aventura do primo mais novo. Foi o ponto final na carreira futebolística que já tinha conhecido um sobressalto quando, aos 12 anos, o pai imigrou para França com a mulher e filhos.

"Havia um senhor que me queria levar para o Benfica e nesse espaço, o meu pai vai para França e em seis meses a nossa vida vira toda. Seis meses depois já eu estava em França, com a minha mãe e irmã. E o futebol ficou para trás", relembra Nuno sem ressentimento pela decisão paterna.

Em França, ainda jogou pela equipa juvenil do Bordéus, a cidade francesa onde a família Viveiros vivia, mas a competição assumiu definitivamente um papel secundário na vida do jogador quando o primo foi para Manchester. Durante cinco anos - entre 2003 e 2009 - Nuno Viveiros foi a sombra de Cristiano Ronaldo na cidade inglesa.

Na mansão de Alderley Edge, a 20 quilómetros do estádio, o primo mais velho previa e provia as necessidades do jogador do United. Era ele quem o transportava, muitas vezes quem lhe escolhia a roupa e, mais importante, quem o aconselhava.

"Ele tirava a roupa, ia para o ginásio e eu dava-lhe massagens nos pés, que ele estava todo partido", traz Nuno à memória.

Quando, em 2009, Cristiano assinou pelo Real Madrid, Nuno entendeu que era hora de regressar à ilha, onde já tinha uma filha de uma primeira relação.

"Já estou farto de estrangeiro, 15 anos de estrangeiro já chega para mim, Cristiano", recorda a conversa que então teve com o primo.

No regresso ao Funchal, apenas com o nono ano de escolaridade, Nuno Viveiros agarrou-se ao balde e à trincha como operário da construção civil numa empresa familiar. Reconhece que era desconcertante ter um trabalho nas obras e, chegando o Verão, embarcar num iate de luxo com o primo e a restante família para férias no estrangeiro.

O antigo capitão de CR7 tem 40 anos, três filhas, duas delas gémeas nascidas da atual companheira, e é a cara mais conhecida do Museu CR7, situado na marginal do Funchal, a seguir à estrela internacional. É ele quem, pela manhã, abre as portas do museu aos grupos de turistas portugueses e estrangeiros que aguardam para ver os prémios individuais e coletivos de Cristiano Ronaldo.

No andar subterrâneo do edifício, o responsável de vendas do museu aponta para uma prateleira com o primeiro troféu conquistado pelo primo, nos infantis do Andorinha. Nesse torneio, de 1993, Cristiano ganhou o troféu de jogador mais jovem e Nuno Viveiros o de melhor jogador.

O outro Ronaldo da Madeira

Durante o dia Adriano Aveiro é gestor comercial numa empresa de telecomunicações e, a partir das 19:00, é jogador do Santacruzense e treinador dos juvenis do mesmo clube madeirense. O ponta de lança é uma estrela regional do Futebol e da imprensa local, como confirmam as várias notícias em que já saiu, no Diário de Notícias da Madeira. Já foi melhor marcador, melhor jogador, tem mais de 300 golos e uma bola de ouro, em 2015, ao serviço do Câmara de Lobos no campeonato regional, o equivalente ilhéu aos distritais.