Ronaldo deixa mensagem a portugueses antes da estreia no Mundial

“Prestes a iniciarmos a nossa campanha na maior competição do Mundo. Uma aventura que desejamos longa e repleta de sucessos, de forma a elevarmos bem alto o nome e a bandeira do nosso país. Queremos encher todos os portugueses de orgulho e alegria. Não há impossíveis! Força, Portugal!”, escreveu Cristiano Ronaldo.

A seleção portuguesa estreia-se esta quinta-feira no Mundial do Qatar. Na véspera do início desta “caminhada”, Cristiano Ronaldo revelou que a equipa quer “encher os portugueses de orgulho e alegria”.

Portugal e Gana jogam na quinta-feira, às 19:00 locais (16:00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha, para a primeira jornada do grupo H do Campeonato do Mundo.