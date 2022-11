Ronaldo bate novo recorde... fora das quatro linhas

Antes do futebolista, só a conta do próprio Instagram atingia esse número, que é agora de 569 milhões.

O jogador português Cristiano Ronaldo tornou-se, esta segunda-feira, a primeira pessoa no mundo a atingir os 500 milhões de seguidores no Instagram .

Lionel Messi também está no top 3 das pessoas com mais seguidores, com 376 milhões.

Atenções viradas para Ronaldo

Nos últimos dias, o capitão da seleção portuguesa tem estado no centro das atenções nas redes sociais e não só. No Qatar, dezenas de jornalistas de todo o mundo assistiram ao primeiro treino dos portugueses com Ronaldo no centro das atenções. Nos dias seguintes, em menos número, mas o foco mediático continuou a ser futebolista.

Primeiro, a entrevista a Piers Morgan, onde falou sobre a vida privada e pessoal. Ronaldo criticou o Manchester United - diz que ficou "parado no tempo" - e revelou que o City esteve muito perto de o contratar.

Nos últimos dias, uma fotografia de Ronaldo com Messi a jogar xadrez bateu recordes nas partilhas nas redes sociais. É uma campanha publicitária de uma conhecida marca de luxo francesa. Em menos de 24 horas, a imagem contava com quase 25 milhões de "gostos" na conta de Instagram do jogador argentino e 32 milhões na de Ronaldo.