Dezenas de jornalistas de todo o mundo estiveram este sábado à tarde no primeiro treino da seleção nacional no Qatar.

Cristiano Ronaldo voltou a dominar todas as conversas, no dia em que voltou a treinar sem limitações depois dos problemas gástricos que o impediram de defrontar a Nigéria.

São dezenas os jornalistas de todo o mundo na primeira vez de Portugal no centro de treinos do Qatar. Os jornalistas não desistem de saber como está o espírito de grupo na seleção portuguesa depois da tempestade à volta do capitão.

Seis ausências marcam o primeiro treino português no Qatar. João Félix, Diogo Dalot, André Silva, William Carvalho, António Silva e Otávio ficam no ginásio, mas apenas para recuperar melhor do esforço contra a Nigéria e da viagem longa para Doha. Nenhum corre o risco de falhar a estreia contra o Gana na próxima quinta-feira.

A reportagem é dos enviados da SIC ao Qatar Luís Marçal e Rafael Homem.