Repórteres do Mundo

Vidas destruídas pela guerra, crianças roubadas e os sintomas da nomofobia

As lágrimas de quem enterrou o irmão com as próprias mãos, uma viagem às câmaras de tortura usadas na Ucrânia, um reencontro 37 anos depois e um estudo preocupante sobre nomofobia são algumas das propostas do Repórteres do Mundo.