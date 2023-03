Fato de 8.500 euros ajuda jovem a andar pela primeira vez

Alexander nasceu 11 semanas antes do tempo previsto e não recebeu oxigénio suficiente no parto. Desde então tem vivido com uma paralisia cerebral. Uma parte do cérebro está danificada e a locomoção é limitada. Não há cura, mas Alexander conseguiu caminhar sozinho, pela primeira vez.

“Eu ansiei muito por isto, porque o fato é sensacional”. Alexander gostava de levá-lo para casa, mas para isso acontecer, é necessário que o seguro de saúde aprove o pedido feito pela mãe, que cobriria o valor do fato: 8.500 euros.

A reportagem é da RTL Alemanha.