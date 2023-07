A polícia registou em duas escolas ataques com machados, os alunos envolvidos tinham entre 14 e 16 anos. Os casos de explosivos nas salas de aula e as agressões violentas também têm aumentado no ambiente escolar, de acordo com a reportagem da TV Markiza .

Num ano e meio, as autoridades contam 15 ataques terroristas entre os jovens, muitos outros terão sido evitados. Para os políticos, a culpa é das redes sociais.