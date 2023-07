Repórteres do Mundo

Seca em Espanha: locais e animais sem água, mas turistas com piscinas cheias

No Parque Natural de Doñana, só resta água para os animais num dos lagos, mas, em Marbella, para os turistas os campos de golfe continuam verdes e as piscinas dos hotéis cheias. No sul de Espanha, a realidade da seca tem impactos muito diferentes e está a gerar polémica.