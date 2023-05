"Os Coldplay são um fenómeno mundial"

O diretor da promotora “ Everything is New ” esteve sempre ligado à vinda dos Coldplay a palcos nacionais, desde a primeira atuação, no ano 2000, no Festival Paredes de Coura .

A banda inicia a digressão europeia " Music of the Spheres ", em Portugal, no Estádio Cidade de Coimbra, nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio.

Os bilhetes, postos à venda em agosto passado, esgotaram em poucas horas, sinal da popularidade da banda britânica. Álvaro Covões sublinha que há fenómenos difíceis de repetir e compara os Coldplay aos Beatles.