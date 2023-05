A magia dos Coldplay e um espetáculo com truques e mulheres palhaças

A cortina do novo programa de cultura da SIC abre para se assistir à carreira da cantora Maria João e para mostrar os bastidores de uma peça da Academia Sénior da Lourinhã, no festival "Livros a Oeste".

Silvia Lima Rato esteve ainda à conversa com Álvaro Covões, diretor da promotora “ Everything is New , que esteve sempre ligado à vinda dos Coldplay aos palcos nacionais, desde a primeira atuação, no ano 2000, no Festival Paredes de Coura .

A rubrica “2 na Mesma Arte” desvenda um pouco sobre a biografia dos Da Weasel, escrita pela jornalista Ana Ventura.

“Todas as Artes” é um programa que nasce de uma parceria com a Sociedade Portuguesa de Autores e é exibido na SIC, todas as quinta-feiras.