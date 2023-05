Ensaiar truques para que a magia não seja descoberta durante o espetáculo

Julieta Zarza junta a comédia à magia em dois espetáculos que podem ser vistos durante o mês de maio no Chapitô. O programa "Todas as Artes” assistiu aos ensaios e mostra os bastidores.

Julieta Zarza vem da Argentina e traz a palhaça Zulpeta, uma personagem que junta a comédia e a magia, e que surgiu depois de ter trabalhado durante vários anos como artista de circo e de rua.

A magia, durante o espetáculo "Planeta Zulpeta", obriga a um maior cuidado na iluminação, para que os truques não sejam desvendados pelo público.

Julieta Zarza é uma das três artistas que, ao longo do mês de maio, participam no 16.º Ciclo de Mulheres Palhaças no Chapitô , em Lisboa.