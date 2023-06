"Vânia" a tristeza dos sonhos que não se realizam em cena no Porto

É uma das peças clássicas do autor russo Anton Tchékhov, "Tio Vânia" é agora recriada por Luís Mestre. O encenador optou por mudar para o feminino fincando apenas “Vânia”, mas manteve a mensagem principal que recai no olhar de piedade sobre as vidas de desespero e frustração em que vive grande parte da humanidade.

É uma peça sobre o tempo, o envelhecimento, o medo e a tristeza dos tempos que já foram e não voltam mais. Das cinco personagens que fazem parte do elenco, “Vânia” é a que mais sofre com aquilo que não viveu, e o tempo não volta atrás.

Muitas vezes em duetos, as personagens de Vânia, dialogam, questionam-se, duvidam e hesitam um pouco de tudo, o tempo.

Emoções difíceis que procuram concretizar o instante da vida no instante do teatro quase todo.

“Vânia” está em cena no Teatro Carlos Alberto, no Porto, e conta com a presença em palco de Ana Moreira, Ana Sampaio e Maia, Belisa Branças, João Oliveira e Sílvia Santos.