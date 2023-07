Todas as Artes

Lionel Richie dá o pontapé de saída no Cooljazz Cascais

Loading...

Esta é a edição da maioridade do Cooljazz Cascais. À 18ª vez, o festival arranca ao som de um dos grandes da música: Lionel Richie. Karla Campos, da organização, faz a antecipação do festival no Todas as Artes.