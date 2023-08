O festival Vodafone Paredes de Coura realiza-se todos os anos desde 1993, tendo sido desde então casa de algumas das melhores bandas e artistas do mundo da música.

O que muitos podem não saber é que a ideia surgiu à mesa de um bar em conversa entre amigos.

No Todas as Artes, conversámos com dois dos fundadores do festival João Carvalho, atual diretor do Vodafone Paredes de Coura, e Vítor Pereira, presidente da Câmara de Paredes de Coura-