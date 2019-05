O que mudou na Lei da Nacionalidade

Por naturalização, após 5 anos de residência legal em Portugal, sendo ainda necessário que o requerente seja maior e não tenha sido condenado com pena de prisão igual ou superior a 3 anos;

Por um menor nascido em Portugal , desde que um dos progenitores viva em Portugal, há pelo menos 5 anos à data do pedido , ainda que sem titulo de residência legal;

Por indivíduos maiores de idade que, cumulativamente, nasceram em Portugal, filhos de estrangeiros residentes no país à data do seu nascimento, ainda que sem título de residência e que sejam residentes em Portugal há 5 anos, independentemente do titulo;