Temporada 19, programa 2

Começamos a viagem desta semana pelo Grande SUV do Ano, o Seat Tarraco convenceu os jurados pela qualidade de vida a bordo e versatilidade. E continuamos com uma das classes mais desejada. O BMW 840d xDrive Cabrio foi o vencedor da classe de Desportivo do Ano. O Hyundai Ioniq EV foi o grabde vencedor na cetegoria de Elétrico do Ano e o Kia XCeed venceu na categora mais concorrida desta edição, SUV Compacto do Ano.