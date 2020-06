No Autódromo Internacional do Algarve com o Mercedes-AMG GT3, o Mercedes-AMG C63S e o Porsche 718 Cayman

Temporada 19, programa 11

No Autódromo Interacional do Algarve, o Rui Pedro Reis comprovou os atributos do Mercedes AMG GT3, tração traseira, distribuição de peso 50/50, uma excelente maneira de desconfinar.

A Luísa Correia estreia-se em pista, mas antes realizou alguns exercícios fora de pista, primeiro aprendeu a controlar a derrapagem com o Mercedes-AMG C63S e depois realizou um exercício de dinâmica com o Porsche 718 Cayman.