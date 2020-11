Ao volante do elétrico VW ID3 e do Renault Captur E-Tech Plug-in

Temporada 20, programa 3

O Volkswagen ID3 está carregado de novidades. Parece um automóvel do futuro e é o primeiro que se liga com o rabo... É o primeiro 100% elétrico criado pela Volkswagen e é provavelmente o elétrico mais aguardado do ano.

Os híbridos plug-in chegaram em força à Renault. Além do Mégane e do Clio também o Captur recebeu esta nova motorização.

Referência entre os desportivos compactos, desde que surgiu em 1976, o Golf GTI, imagine-se, nasceu á revelia dos decisores da Volkswagen. O Silva pires conta-nos tudo sobre este mítico modelo.