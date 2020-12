Temporada 20, programa 7

Apeteceu-nos acelerar e por isso fomos até ao Circuito do Estoril. Contamos com a ajuda da Driving X para um curso de condução defensiva e para melhorar a nossa experiência em pista. Para isso contamos com três carros que impõem respeito: o Honda Civic Type R, o Hyundai i30 N e o Toyota GR Supra.