Tecnologia e mobilidade em Las Vegas, novidades do mundo Toyota em Bruxelas e o futuro da BMW em Munique

No evento de tecnologia mais influente do Mundo, em Las Vegas, o Rui Pedro Reis apresenta as grandes novidades do mundo automóvel. BMW i Vision Dee, um carro que muda de cor, Volkswagen ID.7, Hyundai M Vision TO e o Mercedes EQXX foram algumas das estrelas num evento onde estiveram presentes mais de 3500 expositores e 100 mil visitantes.

A Luísa Correia esteve em Bruxelas, no Kenshiki Forum, para conhecer as novidades do mundo Toyota, que inclui não só a Toyota, como a Lexus e outras marcas focadas na mobilidade, na inovação e no desporto automóvel.

Em Munique, na Alemanha, o Vítor Lopes mostra-nos as novidades do grupo BMW para um futuro que a marca acredita ser elétrico.

