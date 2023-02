Volante

As novidades do DS3, o aditivado Opel Grandland GSE e a história do Volvo P1800 S imortalizado por Roger Moore

Em Valência o Vítor Lopes mostra-nos as novidades do DS3 e em Málaga o Rui Pedro Reis testa o Opel Grandland GSE. Numa viagem ao passado o Silva Pires conta-nos a história do Volvo P1800 S que o ator Roger moore popularizou na série 'O Santo'