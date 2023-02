Volante

As novidades do Toyota RAV4 GR Sport, a terceira geração do Honda HR-V e o Nissan Ariya que vai juntar o Polo Norte ao Polo Sul

Na Suécia a Luísa Correia conhece as novidades do Toyota RAV4 GR Sport na versão híbrida plug-in. O Rui Pedro Reis tira a prova dos nove à terceira geração do Honda HR-V, que agora conta apenas com uma motorização híbrida. O Vítor Lopes foi à Islândia conhecer o Chris e a Julie que vão fazer a viagem do Polo Norte ao Polo Sul a bordo de um Nissan Ariya e-Force