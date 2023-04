Ao volante do BMW XM, do Volkswagen do ID.5 GTX e a revelação mundial do novo Renault Espace

Depois do M1 e passadas algumas décadas a BMW voltou a fazer um M que não vai ter outras versões. É o XM e também tem outra novidade: É o primeiro M híbrido plug-in. O Rui Pedro Reis foi até aos arredores de Phoenix, no Arizona, para tentar perceber se este carro faz sentido ou se é só um potente disparate.

Nos dias de hoje, a primera geração do Renault Espace parece uma verdadeira peça de museu, mas há 40 anos revolucionava o mercado automóvel, nascia o conceito dos monovolumes. O primeiro Espace nasceu em 1984, uma verdadeira revolução ao nível de modularidade e conforto, o carro ideal para viagens em família. Ao longo dos anos foram surgindo novas gerações, umas mais consensuais que outras, mas criou tendência e foi rara a marca que não teve o seu monovolume. Com a moda dos SUV's os monovolumes tornaram-se uma espécie em vias de extinção, mais ainda agora com o lançamento da sexta geração do Espace. O Pedro Amante foi a Paris conhecê-lo em primeira mão.

Tudo começou com o ID.3, depois apareceu o ID.4 e agora temos o ID.5 na sua versão mais desportiva, o GTX. O André Pacheco testa as capacidade mais dinâmicas do elétrico da Volkswagen.

Temporada 25, programa 13