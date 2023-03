Volante

O teste na neve ao sistema de tração integral da Nissan, ao volante do Lexus RZ e os vencedores do Seguro Direto Carro do Ano 2023

Loading...

O Rui Pedro Reis está no Circuito de Pas de La Casa, em Andorra, para testar na neve e no gelo o sistema de tração integral e-4Force da Nissan. A Luísa Correia vai até Marselha conduzir o novo Lexus RZ e o Pedro Amante conta-nos tudo sobre os vencedores do Seguro Direto Carro do Ano 2023