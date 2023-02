Ao volante dos novos Mercedes EQS SUV e Mitsubishi ASX e uma viagem ao passado a bordo do Renault Twingo

A Mercedes deve ter ficado satisfeita com o resultado do topo de gama 100% elétrico EQS, porque pegou na fórmula e transformou-a em SUV. O conceito é basicamente o mesmo, mas com algumas diferenças.

Faz 30 anos, mas ninguém diria. Quando surgiu foi uma pedrada no charco entre os citadinos. Sofreu várias alterações, mas a designação ainda hoje se mantém. O Silva Pires conta-nos a história do Renault Twingo de 1993.

Nos dias que correm são cada vez mais as marcas que apostam nas sinergias para reforçar as suas gamas e são vários os construtores que partilham motores, tecnologia e plataformas. É desta forma que nasce a segunda geração do Mitsubishi ASX, uma verdadeira cópia do Renault Captur.

Temporada 25, programa 8