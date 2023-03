Volante

Os planos da BMW no mundo do hidrogénio, as novidades dos pneus Bridgestone e o regresso ao passado ao volante do Opel Kadett A

O Rui Pedro Reis está em Antuérpia, na Bélgica, para conhecer os planos da BMW no maravilhoso mundo do hidrogénio. O André Pacheco vai a Sevilha testar as novidades do novo pneu Turanza 6 da Bridgestone. O Silva Pires mostra-lhe o Opel Kadett A, o primeiro montado na fábrica da Azambuja em 1963