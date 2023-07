Volante

Recordamos o Ford Ranger Raptor, o Lotus Elan e o Audi Q8 E-tron

Loading...

Em tempo de verão regressamos a mais três carros que nos marcaram. Em Madrid o André Pacheco conferiu as capacidades todo-o-terreno do Ford Ranger Raptor. Em Sintra, o Silva Pires contou-nos a história do Lotus Elan. e na ilha de Lanzarote o Pedro Amante foi conhecer o Audi Q8 E-tron