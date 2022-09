Escolas privadas continuam a dominar o ranking

Os estabelecimentos de ensino privados continuam a dominar o ranking das escolas. Na tabela divulgada pela SIC e pelo Expresso, a diferença registada nos últimos anos entre os dois sistemas de ensino mantém-se.

No primeiro ano de pandemia, os exames nacionais realizaram-se apenas nas disciplinas de acesso ao ensino superior e as médias subiram, em algumas disciplinas, 2 e 3 valores.

Em primeiro lugar está o Colégio Nossa Senhora do Rosário, no Porto (17,62), em segundo Colégio D. Diogo de Sousa, em Braga (17,27) e o Grande Colégio Universal, no Porto (17,14)



Quando analisadas as disciplinas de acesso ao superior, a média de matemática no Colégio Nova Encosta, Paços de Ferreira (18,98) chegou quase aos 19 valores. Se olharmos para a escola pública na Secundária de Vouzela (18,93) a média foi próxima.

Já a Biologia, os melhores, o Grande Colégio Universal, Porto (17,81) e a Secundária Infanta D. Maria, Coimbra (16,01) distam quase dois valores.

A Física e Química destacam-se o Colégio Nossa Senhora do Rosário (17,64) e a Básica e Secundária de Murça (16,39).

Já a Português, o Grande Colégio Universal, Porto (17,01) tem a melhor média. No público, a Básica e Secundária de Arga e Lima, Viana do Castelo (15,12).