Descoberta molécula que pode travar o Alzheimer

Um grupo de investigadores do Instituto Europeu de Pesquisa do Cérebro da Fundação Rita Levi-Montalcini descobriram uma forma de atrasar ou mesmo impedir o aparecimento da doença de Alzheimer.

Anticorpo A13 estimula o nascimento de neurónios

Num estudo publicado esta segunda-feira na revista Nature, é referida uma molécula que rejuvenesce as células cerebrais de modo a bloquear a doença na primeira fase. A molécula em questão, o anticorpo A13, estimula o nascimento de neurónios ao mesmo tempo que combate os problemas gerados pela doença.

A equipa de investigadores italianos desenvolveu o estudo em ratos que conseguiram produzir neurónios. Estima-se que a descoberta possa trazer com ela novas possibilidades de tratamento e diagnóstico da doença.

Hesed Padilla-Nash, Thomas Ried

Risco de Alzheimer aumenta 75% em pessoas que consomem alimentos com gordura trans

Um outro estudo publicado em outubro revelou que as pessoas com altos níveis de gorduras trans no sangue podem ter entre 50% a 75% mais probabilidades desenvolver a doença de Alzheimer ou demência.

O Alzheimer é...

Um tipo de demência que provoca uma deterioração global, progressiva e irreversível de diversas funções cognitivas como a memória, atenção, concentração, linguagem ou pensamento.

Allen G. Breed

Casos de demência podem triplicar até 2050

Os casos de demência poderão triplicar até 152 milhões em todo o mundo em 2050, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), que apresentou em maio um guia para prevenir a doença.

Fazer exercício com regularidade, não fumar, evitar o consumo excessivo de álcool e manter os níveis adequados de pressão arterial, colesterol e açúcar no sangue são algumas das recomendações da OMS.