Doença desconhecida faz pelo menos 15 mortos na Tanzânia

Pelo menos 15 pessoas morreram e outras 50 foram hospitalizadas na Tanzânia depois de o que se acredita ser uma doença desconhecida fazer com que os pacientes vomitem sangue. Alguns deles, a maioria homens, morreram poucas horas depois de desenvolver sintomas.

Os casos foram todos registados na região de Mbeya, uma cidade no sul do país. Felista Kisandu, a delegada de saúde local, garantiu que uma série de peritos foram enviados para investigar a origem da doença. A ministra da Saúde da Tanzânia descartou a hipótese de um surto.

“Exames clínicos preliminares revelaram que os pacientes, maioritariamente do sexo masculino, sofreram úlceras no estômago e doença hepática. Aconselhamos que se evitem bebidas alcoólicas caseiras, cigarros e outras bebidas alcoólicas”, afirmou a delegada, citada pelo New York Post.

As autoridades estão agora a testar amostras de água e do sangue dos pacientes à procura de vestígios de contaminação por mercúrio.

Entretanto, a ministra da Saúde da Tanzânia ordenou a suspensão de Felista Kisandu por “criar pânico desnecessário”.

Fontes do Governo revelaram que estes sintomas não são inéditos, tendo sido já registados na região, em 2018, em doentes que se queixaram também de febre e náuseas.

Tanzânia deixou de atualizar números da covid-19

A doença desconhecida surge cerca de um mês depois do Presidente da Tanzânia, John Magufuli, ter dito que o país conseguiu travar a propagação da covid-19 com o “poder da oração”. Declarações feitas seis semanas depois das fontes oficiais do Governo terem parado de divulgar novos dados sobre a pandemia.

Há seis semanas que o número de casos de covid-19 no país africano se mantém nos 509. A oposição estima, no entanto, que o número real ande à volta de dezenas de milhares.