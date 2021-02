A gripe acentua os problemas cardíacos e aumenta o risco de enfarte. Os autores do estudo que analisou as últimas dez épocas gripais em Portugal defendem que é preciso controlar as doenças crónicas e reforçar a aposta na vacinação para evitar consequências para a população mais velha, mas também com doenças associadas.

Para os especialistas, a gripe deve ser olhada enquanto infeção respiratória potencialmente grave que afeta os pulmões, mas também o coração e o cérebro.