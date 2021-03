Consumo de antibióticos baixou devido ao confinamento e uso de máscara 

O consumo de antibióticos baixou mais de 20% em 2020 e a descida deve-se ao confinamento dos portugueses. Os dados do Infarmed mostram também que o distanciamento social e o uso de máscara fizeram abrandar a transmissão de infeções.

Em média, foram vendidas menos 4,2 doses diárias, por mil habitantes. Os portugueses frequentaram menos hospitais, urgências e centros de saúde, mas aqui o contributo para a diminuição na prescrição de antibióticos é pouco significante.

A prescrição com critério dos antibióticos tem sido uma das batalhas de todos os profissionais de saúde. Uma medida que pretende diminuir as infeções resistentes aos antibióticos e melhorar a eficácia no tratamento.