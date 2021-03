"O sono é um assunto muito sério, não podemos passar por ele a dormir"

A pandemia alterou o dia-a-dia e as rotinas de todos, e em muitos casos teve um impacto negativo nas rotinas do sono dos portugueses. Para assinalar o Dia Mundial do Sono, a Sociedade de Pneumologia vai lançar uma campanha para alertar para a importância de ter um sono de qualidade.

Em entrevista à SIC Notícias, a especialista Susana Sousa revela que cerca de três quartos da população registou perturbações de sono durante a pandemia. Os principais responsáveis são questões de saúde mental como o aumento da depressão e ansiedade, e até as alterações das rotinas.