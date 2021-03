Orientação sexual excluída dos questionários para a doação de sangue

A orientação sexual vai deixar de fazer parte dos questionários para a doação de sangue. A norma atualizada pela Direção-Geral da Saúde define os critérios pelo risco dos comportamentos sexuais.

A anterior norma não impedia os homossexuais de doarem sangue, mas não era clara quanto ao facto de não poderem ser excluídos.

O documento atualizado diz que as decisões para a seleção de pessoas dadoras são baseadas em critérios científicos, epidemiologicamente sustentados, acautelando o risco e respeitando o princípio da não discriminação.

No questionário vão passar a estar como fatores de risco relacionados com a sexualidade: o contacto sexual com vários parceiros, com parceiros que tenham HIV, hepatites B ou C e parceiros que usem drogas ilícitas. Também é fator de risco o contacto sexual a troco de dinheiro ou drogas e quando o parceiro sexual é desconhecido. No entanto, não vai ser perguntado se houve contacto com parceiros do mesmo sexo.