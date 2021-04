A esperança de vida saudável em Portugal continua abaixo da média europeia, revela o Instituto Nacional de Estatística. Tal deve-se, sobretudo, à falta de respostas sociais do que aos cuidados de saúde prestados.

No Dia Mundial da Saúde, fica a saber-se também que, nos últimos anos, tem sido mais elevado em Portugal do que na União Europeia, o aumento do número de médicos por cada mil habitantes.

Profissionais e meios materiais têm estado a crescer, mas se os serviços não se aproximarem das necessidades dos utentes, a quantidade não se traduzirá em qualidade.