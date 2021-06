SIC acompanhou a colocação de um mini bypass gástrico, uma técnica pioneira no país

O Centro Hospitalar Lisboa Central é o único no Serviço Nacional de Saúde que usa uma técnica de robótica em cirurgias de obesidade. A SIC acompanhou a colocação de um mini bypass gástrico a uma mulher de 63 anos.

Emília Ramos tem 139 quilos e uma série de limitações por causa do peso. Espera que este seja o primeiro dia da mudança. É com essa esperança que parte para o bloco operatório, onde vai ser sujeita a um mini bypass gástrico.

Lá dentro está tudo preparado. António Albuquerque, médico da Unidade de Tratamento Cirúrgico de Obesidade do Centro Hospitalar Lisboa Central, senta-se na cadeira para comandar um robot.

O robot chama-se da Vinci Xi, foi doado pela Fundação Aga Khan ao Centro Hospitalar Lisboa Central em 2019 e, desde então, esta técnica já foi usada mais de 50 vezes.

Esta intervenção a Emília Ramos acontece cerca de quatro anos depois de ter começado a ser seguida no Curry Cabral.

No Serviço Nacional de Saúde, os doentes com obesidade são acompanhados por uma equipa multidisplinar e encaminhados para as cirurgias, que são financiadas pelo Estado.

Em Portugal, a obesidade afeta 1,5 milhões de pessoas, que corresponde a 16,9% da população.

