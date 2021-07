Cirurgia inovadora no Hospital da Covilhã

Na região Centro, para além de Coimbra que utiliza a mesma metodologia, é o hospital da Covilhã que tem aplicado a nova técnica pelas mãos do jovem ortopedista que fez formação na área em Madrid. Conta já com 25 cirurgias realizadas e os resultados obtidos têm superado as expetativas.

À Covilhã têm chegado profissionais de outros pontos do país interessados em aprender a nova técnica e o hospital quer ser centro de referência na formação.

O método inovador na cirurgia da anca é utilizado no hospital da Covilhã há dois anos. A unidade de saúde prepara-se para reforçar a equipa com mais um cirurgião experiente na área.