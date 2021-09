"Hipertensão aumenta em todo o mundo. Gravidez não é exceção", alerta médica

Vitória Cunha, especialista de Medicina Interna e secretária-geral da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, alerta que a hipertensão continua a aumentar em todo o mundo, mesmo em grávidas.

Em entrevista na Edição da Manhã, salienta a importância de a grávida ter um diagnóstico prévio de hipertensão. Em alguns casos, a hipertensão pode surgir após as 20 semanas de gravidez.

"A hipertensão continua a aumentar em todo o mundo. A gravidez não é um momento de exceção. As mulheres engravidam cada vez mais tarde, há cada vez maior taxa de obesidade no mundo", afirma.

A secretária-geral da Sociedade Portuguesa de Hipertensão aponta as dores de cabeça persistentes, dores no peito e de barriga, alterações da visão e inchaço das pernas, mãos e face como principais sintomas. No entanto, salienta:

"A hipertensão é o chamado assassino silencioso".

Após estes sinais, a grávida deve ir às urgências, refere Vitória Cunha.