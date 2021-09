Farmácias voltam a ajudar na vacinação contra a gripe

Pelo segundo ano consecutivo, as farmácias vão administrar gratuitamente as vacinas da gripe a 200 mil pessoas com mais de 65 anos. Já há pedidos de reserva nas farmácias.

A primeira fase da campanha de vacinação arranca a 4 de outubro para os idosos que vivem em lares e para os profissionais de saúde. A segunda fase só deve começar três semanas depois.

O Serviço Nacional de Saúde adquiriu mais de 2 milhões de vacinas da gripe. As farmácias vão ter este ano 900 mil vacinas. São mais vacinas do que no ano passado.

Tal como em anos anteriores, os portugueses já começaram a fazer pré reserva das vacinas nas farmácias. Mas não vale a pena correr. Até porque a vacina da gripe não é para toda a população.

Entre público e privado, este ano Portugal terá mais 400 mil vacinas da gripe.