Há cada vez mais portugueses com alergias alimentares severas

Os casos diagnosticados de alergias e intolerâncias alimentares severas têm crescido em Portugal.

O alerta é da Alimenta - Associação Portuguesa de Alergias e Intolerâncias Alimentares - que promove uma maior sensibilização para este tipo de doenças.

Metade dos casos são crianças, mas também há muitos adultos.

Com apenas dois meses de vida, Sara foi diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca. Desde essa idade, desenvolve reações fortes não só à ingestão, mas também ao simples toque ou inalação.

