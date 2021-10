Há mais 20% das doses de vacinas da gripe do que no ano passado

As farmácias já começaram a administrar a vacina da gripe. Este ano, o número disponível é 20% maior do que em 2020. Portugal recebeu 3 milhões de vacinas, que vão chegando por tranches.

Este ano, há mais doses disponíveis da vacina da gripe do que habitualmente.

As vacinas são dirigidas a cerca de 30% da população, nunca para a totalidade.

No processo de vacinação da gripe, as farmácias e o Serviço Nacional de Saúde procuram complementar-se. Preparam-se para criar uma plataforma que permitirá perceber, online, quais são as farmácias que têm vacinas disponíveis e evitar deslocações desnecessárias. Entretanto, os mais velhos já estão a ser convocados pelos centros de saúde onde lhes são administradas a 3ª dose da vacina contra a Covid-19 e a da gripe.

A Direção-Geral de Saúde acredita que, até meados de dezembro, terá concluído o processo de vacinação da gripe.

A vacinação em simultâneo das vacinas contra a gripe e a covid-19 arrancou em meados do mês.

